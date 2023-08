Basta una doppietta del Toro Lautaro Martinez per piegare la resistenza del Monza e permettere all'Inter di conquistare i primi tre punti della nuova stagione in Serie A. Una gara in scioltezza per i nerazzurri, che hanno saputo leggere i momenti dell'incontro, affondando nelle occasioni più propizie. Il vantaggio iniziale, la gestione e l'arrembante finale di gara, in cui il punteggio sarebbe potuto anche essere più ampio.