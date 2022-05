Anche Youri Djorkaeff, presente a San Siro per l'appuntamento dell'Integration Heroes Match, parla in zona mista della fine amara del campionato dell'Inter: "Il calcio è così, a volte vinci a volte perdi. Però l'Inter ha lottato fino alla fine non riuscendo a fare il salto di qualità. Però ha giocato molto bene. Italia fuori dai Mondiali? Sarà strano, ha vinto l'Europeo dimostrando di giocare molto bene con un ciclo nuovo, per cui è strano".

Sul ritorno a San Siro.

"Sono molto felice di essere qui, questo stadio ha qualcosa di unico nel mondo del calcio. Solo San Siro regala certe emozioni ad un giocatore e io le ritrovo".