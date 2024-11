Da Paternò a Milano per sostenere l'Inter in una serata storica come quella di oggi, quando al Meazza arriverà l'Arsenal. Il nostro Simone Togna ha raccolto in zona Duomo il parere di questi tifosi che fanno trasparire grande ottimismo sia per la partita odierna sia per il percorso europeo dei nerazzurri.

A seguire le immagini.