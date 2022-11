Marcelo Brozovic è stato festeggiato ieri dai compagni di squadra della Croazia, attualmente impegnata nella preparazione in vista dei Mondiali in Qatar ormai alle porte. E' stata l'occasione, come mostrano le immagini postate sui canali social della Federazione croata, per festeggiare non solo il centrocampista nerazzurro (arrivati a 30 anni) ma anche Vida per le 100 presenze con i biancorossi.