Con l'Atalanta, per l'Inter, sarà un match-point scudetto? A rispondere è l'amministratore delegato dell'Inter all'uscita della sede della Lega Serie A di Via Rosellini, dove si è tenuta oggi la nuova Assemblea dei club. Un semplice "no, no" che Beppe Marotta pronuncia sorridente ai vari giornalisti presenti.

