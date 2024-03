Vittoria pesantissima per il Verona di Marco Baroni, che fa suo il match caldo per la zona salvezza contro il Sassuolo. Al Bentegodi finisce 1-0 il lunch match della 27esima giornata del campionato di Serie A, vittoria frutto del gol di Karol Swiderski al 79esimo minuto. Debutto amaro per Davide Ballardini sulla panchina neroverde, aggravato dalla pessima notizia del grave infortunio di Domenico Berardi. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.