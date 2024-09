L'Empoli batte 2-0 il Cagliari a domicilio e vola a 9 punti in classifica, uno in più dell'Inter attesa dal derby col Milan. Gli azzurri passano all'Unipol Domus con un gol per tempo: prima il diagonale di Colombo, poi il guizzo vincente di Esposito, attaccante in prestito in Toscana proprio dal club nerazzurro. Di seguito gli highlights del match.