Arrivato nella zona mista di San Siro per l'Integration Heroes Match, Cristian Chivu non si sbilancia sull'esito del campionato che è stato sfavorevole all'Inter: "Siamo qui per altri motivi, vista la situazione non sono io in grado di parlare di queste cose. Sono parte comunque della famiglia Inter, sono l'allenatore della Primavera. Oggi sarà bello ritrovare degli ex compagni coi quali abbiamo condiviso tante cose, nel bene e nel male. Un commento sulla Primavera? Aspetto fine stagione, non è ancora finita. Tutte le società coi loro settori giovanili vogliono trovare ragazzi da portare in prima squadra. Questo è l'obiettivo di tutti i club".