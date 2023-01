VIDEO - Cardona (pres. Reggina): "Crescita Fabbian dimostra che qui si sta bene. Obiettivo è che i grandi club guardino a noi"

Il presidente della Reggina , Marcello Cardona , si è fermato con i giornalisti fuori dalla sede della Lega Serie A in via Rosellini a Milano . "Ci siamo dati a giugno un'idea ben precisa: far giocare bene la squadra. Abbiamo avuto l'opportunità di avere un tecnico e uno staff di primissimo ordine e abbiamo realizzato una squadra che desse quell'impulso per la società. Siamo molto contenti, vedremo dove saremo a marzo e faremo il punto della situazione", dice Cardona.

Tra i giocatori più in vista c'è sicuramente Giovanni Fabbian, di proprietà dell'Inter e in prestito alla Reggina. "Il futuro? Per noi è che sabato giochiamo a Bolzano. Fabbian è un bravissimo ragazzo, con Marotta c'è un rapporto consolidato da anni - è la risposta -. Nel futuro vedremo, è un grossissimo giocatore. Ci fa piacere che volevamo creare un buon ambiente al Sud per i giovani calciatori e per i nostri da allevare. Questi giovani stanno dimostrando che nel nostro ambiente si cresce in modo sereno e tranquillo. Con Saladini, il proprietario della squadra, era uno degli obiettivi. Asse con l'Inter? Con tutti grandi club. Siamo disponibili ma l'obiettivo è che gli altri club guardino alla Reggina. In sette mesi abbiamo portato alla ribalta Fabbian, Pierozzi e altri. Da noi si sta bene sotto tutti i punti di vista".