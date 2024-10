"Siamo in attesa del comunicato della Lega, ma credo che la partita venga rinviata". Parola di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna intercettato dai cronisti presenti fuori dall'assemblea di Lega Serie A in merito a Bologna-Milan: "'C'è una situaizione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio, ci sono stati dei crolli. Oltre alla solidarietà ci sono anche sItuazioni oggettive di difficoltà della disputa della gara a Bologna. Credo che il rinvio sia la scelta più saggia perché consente di salvaguardare l'incasso della partita che in parte andrà alle popolazioni colpite".

Ci sono già delle ipotesi per la data del recupero?

"Parlate con la Lega, decideranno loro".

Si aspettava che sarebbe stato più semplice arrivare a questa decisione?

"No, la decisione del Sindaco era di ieri, quella della Lega è arrivata oggi. Credo che i tempi siano corretti".

Qual era la posizione del Milan?

"Sono tematiche organizzative che vanno affrontate difendendo l'interesse delle parti, in questo caso anche quello delle necessità organizzative che sono alle basi. Giocare le partite a porte chiuse e senza pubblico credo che sia sempre una sconfitta per il movimento".