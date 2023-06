Nel media day di Appiano Gentile c'è spazio anche per Alessandro Bastoni che, dopo la conferenza, si concede ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui gli inviati di FcInterNews, per analizzare la sfida di sabato al Manchester City.

Sabato servirà un miracolo o solo una grande Inter?

"Probabilmente loro sono la squadra più forte al mondo al momento ma sappiamo che se giochiamo da Inter, come abbiamo già fatto vedere in alcune partite, possiamo metterli in difficoltà. Più che miracolo serve la prestazione perfetta".

Come si affronta questo City?

"Te lo saprò dire dopo la partita essendo la prima volta che li affrontiamo, sono forti con tanti giocatori bravi, ma se giochiamo come tante volte abbiamo fatto quest'anno possiamo farcela".

Hai in rituale, sei scaramantico?

"Non particolarmente, cerco di stare tranquillo e pensare allla mia famiglia che è la cosa più importante per me, la vivo bene sono felice e orgoglioso di avere la fortuna di giocare una partita così".

Ci hai pensato di poterla giocare a meglie invertite?

"Non c'è mai stato nulla di concreto col City, sono contento di giocarla con l'Inter".