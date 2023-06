Nome nuovo per l'attacco dell'Inter. La dirigenza nerazzurra segue sul mercato Dodi Lukebakio, attaccante classe 1997 di proprietà dell'Hertha Berlino. Il belga, cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht come Lukaku, è un'ala, ma può giocare anche come prima punta o seconda punta. In stagione ha segnato 12 reti in 33 presenze, si tratta del suo miglior rendimento nonostante la retrocessione della sua squadra. Scopriamo insieme chi è. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).