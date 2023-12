"Corsa scudetto? E' ancora presto, vedo per ora due squadre che hanno la consapevolezza di stare lì davanti: però sappiamo anche che il campionato riuscirà a gestire il momento di flessione, che per ora non hanno né Inter né Juve. Milan? Più altalenante rispetto agli ultimi anni perché ha cambiato tanto". Lo ha detto Demetrio Albertini, a margine del 'Gran Gala del Calcio'.