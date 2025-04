Un guizzo di Daniel Fila basta al Venezia per avere la meglio sul Monza con il punteggio di 1-0. Una vittoria fondamentale per i ragazzi di Eusebio Di Francesco, che così raggiungono l'Empoli al terz’ultimo posto in classifica, avvicinandosi a soli due punti dal Lecce, attualmente salvo. Match tutt'altro che semplice quello del Penzo, segnato da tensione e nervosismo in campo, con la paura di sbagliare a farla da padrona per lunghi tratti.

La rete decisiva del giovane attaccante classe 2002 interrompe un lungo digiuno offensivo dei lagunari: l’ultima marcatura su azione, esclusa l'autorete di Gallo contro il Lecce, risaliva infatti al lontano 27 gennaio, ben 75 giorni fa. Un gol pesantissimo nella corsa alla salvezza. Di seguito gli highlights della partita.