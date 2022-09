Ancora una sconfitta per la Sampdoria. I blucerchiati di Marco Giampaolo sono stati superati in rimonta dall’Hellas Verona al Bentegodi: gol di apertura ospite firmato da Caputo, poi un autogol di Audero e la prima rete in Serie A di Doig hanno firmato il sorpasso. Di seguito il video con gol e highlights del match.