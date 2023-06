Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Prepariamoci insieme alla finalissima di Champions League del 10 giugno in programma contro il Manchester City a Istanbul. Da Inzaghi a Calhanoglu e Lautaro: la squadra ci crede. E' così impossibile? Di seguito il link Youtube (clicca qui per vedere da app).