Spazio a commenti e analisi di Inter-Fiorentina 2-1, match vinto dai nerazzurri che si avvicinano al Napoli di Conte in classifica. Decide una rete del più criticato dei nerazzurri, dopo due sviste arbitrali per parte. Ma non si può paragonare un corner assegnato malamente ad un rigore così. Le ultime anche dall'infermeria nerazzurra, in particolare su Thuram.

Di seguito il video.