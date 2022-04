Parte oggi 'Il Salotto di FcInterNews' il nuovo format lanciato dalla nostra redazione per commentare in diretta le partite dei nerazzurri. Ogni lunedì, i giornalisti di FcInterNews affronteranno i temi caldi del weekend calcistico appena trascorso, a partire dalle 15: la trasmissione sarà in diretta sia sulla nostra pagina Facebook sia sul nostro canale Youtube, ma sarà possibile vederla anche direttamente su FcInterNews tramite un apposito articolo contenente il video. Ogni venerdì, invece, si presenterà il weekend calcistico in arrivo. Spazio ovviamente anche all'interazione: durante la trasmissione sulle nostre piattaforme social potrete porre domande e commenti in diretta, che saranno lette e commentate dai nostri giornalisti. Appuntamento oggi alle 15 con la prima puntata!