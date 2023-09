Novità dell'ultim'ora in casa Inter. L'esperimento Barella-Frattesi dal 1' potrebbe essere rimandato: salgono le quotazioni di Mkhitaryan, l'imprescindibile di mister Inzaghi. Perché il tecnico non riesce proprio a rinunciare all'armeno? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale e PARTECIPA IN DIRETTA alle nostre trasmissioni (CLICCA QUI).