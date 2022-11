Come ogni lunedì, arriva l'appuntamento con 'Il Salotto di FcInterNews': oggi alle 18.45, in diretta il direttore Fabio Costantino insieme al nostro giornalista Raffaele Caruso andranno ad affrontare i temi di questa settimana: dallo stop di Torino, che pone diversi interrogativi, al sorteggio di Champions, con l'urna benevola che regala il Porto. Nel corso della trasmissione interverrà anche il nostro inviato Simone Togna che racconterà le ultime di casa nerazzurra. Ci potete seguire live in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube, porre domande e commentare. Novità della stagione 2022/23, saremo live anche sul nostro nuovo canale Twitch: Twitch.com/fcinternews.