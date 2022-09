E' ripartita la stagione calcistica e anche gli appuntamenti con 'Il Salotto di FcInterNews', lo spazio interattivo dove potete ascoltare il dibattito in diretta con giornalisti e ospiti di FcInterNews, e partecipare in diretta con le vostre domande. Argomenti del giorno, l'importanza di avere uno come Brozovic, che ha regalato la vittoria allo scadere contro il Torino; le ultime verso il Viktoria Plzen, le strategie future di Suning. Per interagire potete commentare direttamente tramite la pagina Facebook o canale Youtube. Novità della stagione 2002/23, saremo live anche sul nostro nuovo canale Twitch: Twitch.com/fcinternews.