Come ogni lunedì, è il giorno de 'Il Salotto di FcInterNews', il format video in cui commentiamo le vicende di casa Inter con la possibilità per i tifosi di intervenire in diretta e dire la loro o porre domande. Oggi in studio, il direttore Fabio Costantino insieme al giornalista Raffaele Caruso commenteranno insieme a voi i temi di stretta attualità: il ritorno alla vittoria contro l'Udinese, con un occhio alla Champions e alle possibili scelte di Inzaghi. Il live sarà alle ore 14.30, visibile sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube e sul nostro canale Twitch.