Torna l'appuntamento con 'Il Salotto di FcInterNews', oggi in diretta dalle 14.15: Fabio Costantino, Christian Liotta e Raffaele Caruso parleranno di cosa non è andata nella trasferta di La Spezia, ma con un occhio già alla partita di domani contro il Porto, fondamentale per proseguire la corsa in Champions. Come sempre ampio spazio alle vostre domande e commenti che leggeremo in diretta, potete interagire attraverso il live Facebook o Youtube.