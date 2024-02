Allenamento pomeridiano per l'Inter di Simone Inzaghi alla vigilia del recupero della 21esima giornata da disputare contro l'Atalanta dopo il rinvio del match per via dell'impegno della capolista in Arabia per la Supercoppa. Dopo la vittoria esterna in casa del Lecce per 4-0 di domenica pomeriggio, i nerazzurri dunque sono tornati immediatamente a lavoro proprio per via del probante turno infrasettimanale che attende la capolista che domani sera al Meazza cancellerà finalmente quel fastidiosissimo asterisco in classifica. Di seguito le foto della sessione di oggi alla Pinetina, foto speciali a giudicare dallo straordinario sorrisone di Denzel Dumfries, 'beccato' in un'insolita espressione alquanto ilare.