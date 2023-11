Se arrivi secondo non è un fallimento. Questo ha insegnato qualche mese fa l’Inter in finale di Champions e ha ricordato ieri sera Sinner. Spesso insegna più chi perde di chi vince. Perdere, accettare la sconfitta, giocarsela fino in fondo e alla pari contro giganti significa tanto. Conta il percorso. E le emozioni che vivi durante quel tragitto ti restano addosso per sempre.