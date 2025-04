Dopo il 2-1 nel derby d'andata in campionato dello scorso 22 settembre, a cui va aggiunta la rimonta che è valsa la conquista della Supercoppa italiana il 6 gennaio, il Milan potrebbe battere l’Inter in tre competizioni diverse per la prima volta nella sua storia. Un record che nella storia della stracittadina è stato centrato solo dai nerazzurri, che nel 2022/23 sono riusciti ad ottenere almeno un successo in tre tornei differenti in una singola stagione (una vittoria in Serie A, una in Supercoppa Italiana e due in UEFA Champions League).