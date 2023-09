Momento positivo per Marcus Thuram, destinato a partire dall'inizio anche nel match dell'Arechi contro la Salernitana. L'attaccante francese è il secondo giocatore in grado di servire tre assist nelle sue prime sei presenze con l’Inter in Serie A dall’inizio dello scorso decennio: l'ultimo a riuscirci era stato Antonio Candreva, ora alla Salernitana (anche per lui tre passaggi vincenti nelle prime sei gare in nerazzurro).