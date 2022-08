ROMA - Primo allungo dell'Inter in classifica su Milan e Juventus e prima insidia di stagione in vista per la squadra di Inzaghi, in campo nell'anticipo di domani sera contro la Lazio. Il pronostico sulla terza giornata di Serie A premia proprio i nerazzurri, che lo scorso anno all'Olimpico trovarono la prima sconfitta della stagione. La rivincita è offerta a 1,90 su Planetwin365, contro il 3,80 dei biancocelesti che in casa contro l'Inter hanno concesso un solo punto nelle ultime tre partite, nell'1-1 di ottobre 2020. Un altro pareggio pagherebbe 3,70, ma così come gli analisti anche gli scommettitori propendono in maniera piuttosto decisa sul «2» scelto nel 50% delle giocate (con Sarri al 25%). In campo la coppia Lukaku-Lautaro lancia la sfida a Immobile: è il belga ad aprire le scommesse sui marcatori, a 2,20, seguito a stretto giro dal compagno di squadra (2,40) con il centravanti biancoceleste a 2,55. Occhi puntati anche su Vecino, alla prima partita da ex: la sua rete pagherebbe 9 volte la posta. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti si sono chiusi con almeno tre marcature complessive, tendenza che i betting analyst favoriscono anche stavolta con l'Over 2,5 offerto a 1,58. Nel 3-1 dello scorso anno furono assegnati due rigori, uno per parte, e la possibilità che anche volta venga battuto un penalty è a 2,75.