L'importanza di Hakan Çalhanoglu per il gioco dell'Inter è incarnata anche nei numeri. Il numero 20 nerazzurro, come riporta una statistica di Opta, è il giocatore che ha completato più passaggi in questo campionato: finora sono 1255, con una media di 60 a partita. Il prossimo appuntamento sarà con la Roma, squadra contro cui il turco ha preso parte a quattro gol (una rete e tre assist) nelle cinque sfide di Serie A giocate con la maglia dell’Inter.