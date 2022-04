Ennesima prestazione di alto livello, ennesimo contributo in zona gol. Ivan Perisic ha definitivamente trovato in questa stagione la continuità in nerazzurro che negli anni passati gli è spesso mancata. I 2 assist forniti contro l'Hellas Verona ne sono la dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno. La storia tra l'Inter e il croato, con il discorso rinnovo in bilico, potrebbe però finire a giugno. Vediamo quali sono state ad oggi le sue prestazioni migliori con la maglia nerazzurra in Serie A.



•Udinese-Inter (1-2), 8 gennaio 2017

Al ritorno dalla pausa natalizia i nerazzurri si impongono alla Dacia Arena grazie ad una doppietta di Perisic, la sua prima in Serie A. Prima una rete nel recupero del primo tempo, poi un'altra al minuto 87 e i 3 punti sono serviti.



•Cagliari-Inter (1-5), 5 marzo 2017

L'Inter dilaga in casa dei rossoblù, grazie anche alla doppietta di Perisic con i gol al 39' e al 48'.



•Inter-Udinese (5-2), 28 maggio 2017

Giornata di grazia sia per l'Inter che per Perisic. Il croato segna al minuto 18 e fornisce 2 assist, uno per Brozovic al 36' e uno per Eder al 54'.