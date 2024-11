Mkhitaryan, Thuram e Dimarco sono i giocatori impiegati maggiormente da titolari in Serie A da Inzaghi. Le tre pedine nerazzurre per ben 12 volte hanno iniziato dal primo minuto, come evidenzia la statistica del sito ufficiale della Lega Calcio. Tre tasselli fondamentali, ai quali probabilmente si sarebbero aggiunte altre pedine se non fossero incappate in problemi fisici. Guidano la graduatoria, sempre a 12, dunque sempre titolari, Baschirotto, Angelino, Anguissa, Di Lorenzo, Krstovic e altri giocatori.