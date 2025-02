Il gol di Lautaro Martinez contro il Genoa non solo ha deciso la partita, ma ha anche scritto un'importante pagina di storia per l'Inter. L’attaccante argentino, che finora non aveva mai segnato ai rossoblù, ha raggiunto un traguardo statistico significativo.

Come riportato da Opta, con questa rete Lautaro è diventato il primo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra in sei stagioni diverse di Serie A. Un record che conferma la sua continuità e il suo peso nell’attacco nerazzurro.

Grazie al gol di questa sera, il Toro sale a 113 reti in Serie A con la maglia dell’Inter, agganciando Roberto Boninsegna al sesto posto nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri in campionato.

Considerando tutte le competizioni, Lautaro ha raggiunto 145 gol, posizionandosi ancora al sesto posto nella classifica all-time dei bomber interisti. Il prossimo obiettivo è Luigi Cevenini, che lo precede con 156 reti.