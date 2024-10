L'Inter torna ad affrontare una squadra svizzera dopo 20 anni dall'ultimo precedente: i nerazzurri non affrontano avversari rossocrociati da quando hanno battuto il Basilea con un punteggio complessivo di 5-2 nel terzo turno preliminare della Champions League 2004/05. Si tratta della terza vittoria in quattro partite contro club svizzeri, dopo la clamorosa sconfitta per 0-1 in casa contro il Lugano nel primo turno della Coppa UEFA 1995/96, che completò la sconfitta complessiva per 1-2.

Quella resta l'unica sconfitta dell'Inter contro un club svizzero, sebbene la vittoria per 2-0 sul Neuchâtel Xamax nel primo turno della Coppa UEFA 1997/98, quella della celebre rovesciata di Francesco Moriero, sia la loro unica vittoria in Svizzera.