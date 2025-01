Sono 37 i precedenti in Serie A tra Inter e Lecce, avversarie domenica al Via del Mare. I nerazzurri conducono il bilancio con 29 vittorie contro le 4 dei salentini, con 4 pareggi a completare il quadro.

Ma le note positive non finiscono qui. Quella nerazzurra è infatti la squadra che ha ottenuto più successi in campionato contro i giallorossi e quella che ha messo a segno più gol in Serie A contro i salentini: il conteggio arriva a 87.