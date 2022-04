Con 65 gol segnati e 24 subiti l'Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. I nerazzurri hanno registrato 14 clean sheet in 31 match, tanti quanti in tutta la precedente Serie A in 38 gare. L’ultima stagione in cui hanno mantenuto più volte la porta inviolata nel torneo risale al 2018/19 (17).