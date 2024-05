Alla Roma non è bastata la doppietta siglata su calcio di rigore da Leandro Paredes nel ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen per raggiungere in finale l'Atalanta.

Come riportato da Opta, il centrocampista argentino si può consolare con un record: Paredes è diventato il secondo giocatore argentino a segnare una doppietta in una semifinale di Europa League dopo Lautaro Martínez contro lo Shakhtar Donetsk nell'agosto 2020.