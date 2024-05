Obiettivo concreto del Porto, Vitor Roque nelle ultime ore è stato accostato anche all'Inter come pista alternativa ad Albert Gudmundsson. Il brasiliano viene segnalato come in uscita dal Barcellona per via del rapporto non proprio idilliaco con Xavi, che per ora ha preferito non sbilanciarsi sulla questione in conferenza stampa: "Il suo futuro si vedrà a fine stagione, non ho informazioni per parlare adesso - ha detto il tecnico dei catalani -. Da allenatore so che ci sono altri calciatori che sono in condizioni migliori per giocare, è la concorrenza che c'è al Barça. Vitor è un ragazzo giovane che, come tutti gli altri, ha ancora cose da migliorare".