Fresco di promozione in Serie A con il Como, Patrick Cutrone è stato ospite di Supertele, in onda su DAZN. Nel suo intervento, ovviamente, l'attaccante ha parlato brevemente della stagione del Milan, sua ex squadra: "E' comunque secondo in classifica, ha fatto un bel campionato. Poi ci sono anche le altre squadre. Il Milan deve puntare sempre a traguardi importanti, altro non so dire".