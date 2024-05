Cuca, allenatore dell'Athletico Paranaense, si è già rassegnato all'idea di perdere primo o dopo Bento Matheus Krepski, portiere classe 1999 che tanto piace all'Inter: "Purtroppo o per fortuna, presto lascerà il club. Ha chiesto di essere ceduto - le sue parole riportate da Globo Esporte -. Il ragazzo sta cercando questo, giusto? Giocare in Europa, guadagnare soldi e giocare nei principali campionati del mondo. Se lo sta guadagnando. Penso che partirà presto, stiamo già preparando Léo Linck. L'Atletico ha sempre avuto ottimi portieri, una cosa che non ho mai visto: Weverton, Santos, Bento e continua a farne uscire altri. Tra poco ci sarà anche Mycael, e così via".

