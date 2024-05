Polveriera Paris Saint-Germain. E' infatti arrivata allo scontro finale la storia tra Kylian Mbappé, che domenica ha disputato la sua ultima partita al Parco dei Principi con la maglia del PSG e che è stato praticamente annunciato dal presidente della Liga spagnola Javier Tebas come nuovo acquisto del Real Madrid, e il suo ormai ex club, nello specifico con il proprietario della società transalpina Nasser Al-Khelaifi, offeso per non essere stato citato dal giocatore nel suo addio a Parigi diffuso in un video venerdì scorso. L'indiscrezione arriva dal quotidiano Le Parisien: Mbappé, nel suo video di congedo, ha avuto parole di ringraziamento per tutte le componenti del club, allenatori, direttori sportivi, impiegati della società, tifosi, tranne che per il presidente e per l’emiro del Qatar.

La cosa ha fatto saltare la proverbiale mosca al naso ad Al-Khelaifi, che poco prima della partita contro il Tolosa ha chiesto un chiarimento con Mbappé. Tra i due, che si sono isolati da sguardi indiscreti entrando in una saletta, sono subito partite le scintille e le parole grosse: ''Una scena violenta, i muri tremavano'', riferisce un testimone. Il duello ha portato allo slittamento dell’inizio del riscaldamento prepartita dei giocatori, entrati in campo quattro minuti più tardi rispetto al previsto. Il PSG ha provveduto a smentire la ricostruzione, pur confermando l’incontro prima della partita per 'finalizzare le modalità di trasferimento a fine stagione'. Preso atto del comunicato, Le Parisien non ha mollato il punto e ha confermato la sua versione di uno scambio durissimo.