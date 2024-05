Intervenuto alla presentazione del canale Vivo Azzurro TV, Marco Tardelli fa le carte alla Nazionale in vista degli imminenti Europei di Germania: "Questa Nazionale ha prospettive buone, è stata costruita bene e ho fiducia in Luciano Spalletti che possa far crescere la squadra anche per un Mondiale, non solo per l'Europeo".

Chi sarà il valore aggiunto dell'Italia?

"Gianluca Scamacca. Se va bene lui va bene tutto".

E a centrocampo?

"Abbiamo buoni centrocampisti, io punto sempre su Nicolò Barella perché è l'uomo più importante".