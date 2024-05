Al termine del Consiglio Federale di quest’oggi il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha riassunto i temi del consiglio odierno nel punto stampa. Partendo dal tema dell'Authority proposta dal Ministro dello Sport Andrea Abodi: “È stato un consiglio Federale molto veloce e sereno, in modo particolare ci siamo soffermati su una mia comunicazione dopo il confronto con il Ministro Abodi sulla costituzione della famosa agenzia, diventata poi authority. Non abbiamo alcun aggiornamento, abbiamo dunque confermato la nostra assoluta contrarietà della composizione di un ente terzo, a prescindere dal suo nome. Non è un arroccamento della Federazione, riteniamo che l’obiettivo del Ministro Abodi sia condivisibile, il principio della sostenibilità e l’equa competizione deve essere posto in essere. Riteniamo sbagliato lo strumento per diverse ragioni".

A proposito della modifica sul tesseramento degli extracomunitari Gravina ha aggiunto: "Non si aumentano gli extracomunitari, sgombriamo il campo da equivoci. Noi lavoriamo in un processo di globalizzazione a livello internazionale, l’Italia è uno dei paesi con le norme più restrittive sul tesseramento degli extracomunitari. La scelta di investire su un patrimonio come quello dei vivai deve essere una vocazione naturale di chi investe all’interno del mondo sportivo e calcistico. Dobbiamo iniziare a confrontarci anche con le realtà estere, non c’è solo confronto a livello nazionale. Dobbiamo iniziare a ragionare su una visione per coniugare al meglio la valorizzazione dei vivai e la valorizzazione dei tornei con l’arrivo di giocatori di altissimo profilo".