Gol in pieno recupero, lacrime e poi le parole di addio: serata indimenticabile quella vissuta domenica da Mehdi Taremi in Porto-Boavista 2-1.

"Per rispetto dei tifosi, ho rinviato la firma del contratto (con l’Inter, ndr)", aveva detto l'iraniano a fine gara. Tutto fatto con i nerazzurri ormai da tempo: contratto di due anni con opzione per un terzo e ingaggio attorno ai 3 milioni di euro come ricorda il Corriere dello Sport.

Taremi si porta in dote ben 90 reti in 180 presenze con il Porto: numeri impreziositi anche da 55 assist. L'iraniano è una punta che sa giocare anche per i compagni e quindi si incastra alla perfezione con Thuram e Lautaro.