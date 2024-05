Non solo Lautaro. Anche per il compagno di reparto dell'argentino, Marcus Thuram, la stagione è stata da incorniciare.

Con il gol contro il Frosinone, il francese ha raggiunto quota 20 partecipazioni attive per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei: 13 gol e 7 assist per lui in questa Serie A.