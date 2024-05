Sanchez lascerà l'Inter, ma anche il futuro di Arnautovic è in bilico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quello di Taremi potrebbe non essere l'unico innesto nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. Anche perché c'è da sistemare anche Correa, di rientro dal prestito flop al Marsiglia.

Questi, secondo il CdS, sono "ostacoli" che si frappongono alla richiesta di Inzaghi per un’altra punta, con Gudmundsson in cima alla lista delle sue preferenze. Ed è ormai imminente un vertice che coinvolgerà la dirigenza e l’allenatore proprio per definire nel dettaglio le strategie di mercato.