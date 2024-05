A pochi giorni dalla sfida contro il Palermo valida per i playoff di Serie B, il direttore sportivo della Sampdoria Andrea Mancini parla ai microfoni de Il Messaggero tracciando un bilancio di quella che è stata la stagione della squadra di Andrea Pirlo: "Sapevamo che era una stagione di transizione, ma l’abbiamo affrontata nel modo migliore nonostante avessimo il mercato chiuso per le sanzioni provocate dalla vecchia gestione. Abbiamo giocato con giovani del 2003, ragazzi come Sebastiano Esposito, Filip Stankovic, Pedrola, Ghilardi, Facundo e Leoni sono stati delle sorprese. Vorremmo salire in serie A entro tre anni ma con la forza delle idee magari possiamo anticipare i tempi”.