Altro bagno di folla in arrivo per l'Inter. In occasione del match di domenica con la Lazio, quello previsto è un nuovo "delirio nerazzurro" al Meazza. E i bagarini sono scatenati.

L'ultima in casa vedrà la cerimonia della consegna della coppa dopo il fischio finale e, successivamente, il concerto celebrativo per la seconda stella con Ligabue e Tananai protagonisti: enormi le richieste, sarebbero serviti tre Meazza per contenere tutti. Nel pre partita - come riferisce la Gazzetta - ogni spettatore riceverà un cartoncino con cui comporre la coreografia sugli spalti. Due stelle e il tricolore su sfondo nerazzurro. Sono stati anche invitati alcuni rappresentanti della Grande Inter che nel 1966 conquistò la prima stella. E non mancheranno alcuni giocatori del Triplete. Verrà anche trasmesso un video che ripercorrerà tutti i momenti principali di un campionato dominato. Il programma dovrebbe terminare alle 22.30.