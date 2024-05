Lautaro non segnava dal 28 febbraio, giorno di Inter-Atalanta 4-0. Un digiuno spezzato venerdì sera a Frosinone, quando l'argentino ha insaccato con il mancino alle spalle di Cerofolini.

In totale, ora, i gol del capitano interista sono 24 in campionato, dei quali ben 15 fuori casa come nessun altro giocatore dell'Inter ha mai fatto in una singola stagione.