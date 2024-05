Spunta una pista alternativa a Gudmundsson per il reparto d'attacco. Si tratta di Vitor Roque, talento brasiliano classe 2005 del Barcellona. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Athletico Paranaense sarebbe stato offerto a Inzaghi considerando la permanenza in Catalogna di Xavi e i rapporti tesi tra il tecnico dei blaugrana e l'attaccante.

Soprannominato Tigrinho, è finito sui tavoli dei dirigenti nerazzurri dopo appunto aver trascorso gran parte della stagione nel Barça ai margini dopo un'operazione da 60 milioni di euro complessivi che lo aveva visto protagonista. Dodici mesi fa, di questi tempi, Vitor Roque era considerato un craque, ma in Spagna non è andata come si aspettava (solo 11 presenze, di cui 2 da titolare) e adesso la separazione pare la strada più logica.

Come riferisce la rosea, proprio in questi giorni, all'Inter è stata prospettata l'ipotesi di un arrivo in prestito: evidentemente il ragazzo è convinto di riuscire a ritagliarsi spazio nel club nerazzurro. In viale della Liberazione il nome di Vitor Roque non è certamente nuovo, essendo stato compagno di squadra di quel Bento che tanto piace per il futuro della porta interista.

Arnautovic, comunque, viene dato in partenza, quindi un'altra punta dopo Taremi appare scontato arrivi ad Appiano. Gudmundsson resta il piano A, nell'affare potrebbe entrare Satriano che piace al Genoa, ma attenzione alla candidatura di Tigrinho...