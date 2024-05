Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato a margine dell'evento di presentazione della finale di Coppa Italia rivolgendo un complimento all'Atalanta di Gian Piero Gasperini per la sua strepitosa stagione: "Straordinaria, sono molto contento per i risultati che hanno ottenuto in Italia e in Europa. Il nuovo formato della Supercoppa Italiana vedrà la partecipazione di quattro squadre che ora sappiamo essere Inter, Milan, Juve e appunto l'Atalanta: quindi una vetrina che non si ferma alla gara di domani o alla finale di Europa League".

Sul malcontento nei confronti di Lorenzo Casini espresso da Inter, Milan, Juve e Roma.

"Penso che la cosa sia stata già chiarita e superata. I protagonisti hanno già superato quel fraintendimento, siamo una Lega unita e lo siamo sempre stata. Dall'esterno vengono raccontante cose che non ci appartengono".

Agenzia governativa, avete ricevuto qualche chiarimento?

"Le posizioni sono state espresse bene dal presidente, la situazione verrà cambiata e mitigata in una logica più di confronto e quindi ritengo che da questo possa nascere un percorso condiviso".